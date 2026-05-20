Ungsvenskarna: Rektor försökte köra bort oss – trots godkända tillstånd

Ungsvenskarnas representanter försökte under torsdagen bedriva politisk opinionsbildning utanför den skånska gymnasieskolan.

Enligt förbundet följde verksamheten gällande regler och hade nödvändiga polistillstånd. Trots det ska rektorn ha försökt tysta och köra bort medlemmarna.

Ungsvenskarna beskriver händelsen som ett allvarligt demokratiskt problem.

"Att en rektor eller skolledning försöker hindra laglig politisk opinionsbildning är djupt problematiskt och väcker allvarliga frågor om respekt för yttrandefrihet och demokratiska principer. I ett öppet samhälle ska unga människor kunna möta olika politiska perspektiv utan att makthavare försöker censurera eller selektivt stänga ute vissa röster", skriver förbundet i ett pressmeddelande.

De varnar också för att agerandet kan skapa ett prejudikat där vissa politiska röster stängs ute.

"Skolan ska vara en plats för fri debatt och demokratiskt deltagande – inte för politisk tystnadskultur. När lagligt tillståndsgiven verksamhet stoppas på godtyckliga grunder riskerar det att skapa ett farligt prejudikat där personliga eller politiska åsikter får styra vilka som tillåts komma till tals", skriver Ungsvenskarna.

Nu kräver ungdomsförbundet svar från skolledningen om varför verksamheten försökte stoppas trots att tillstånden enligt dem var godkända.

"Händelsen måste utredas och ansvar måste utkrävas."