© Ungsvenskarna
 

Ungsvenskarna: Rektor försökte köra bort oss – trots godkända tillstånd

Publicerad 22 maj 2026 kl 10.23

Inrikes. Sverigedemokraternas ungdomsförbund anklagar skolledningen på Sundsgymnasiet i Vellinge för att ha försökt stoppa deras verksamhet utanför skolan – trots att nödvändiga tillstånd fanns på plats.

Dela artikeln

Ungsvenskarnas representanter försökte under torsdagen bedriva politisk opinionsbildning utanför den skånska gymnasieskolan.

Enligt förbundet följde verksamheten gällande regler och hade nödvändiga polistillstånd. Trots det ska rektorn ha försökt tysta och köra bort medlemmarna.

Ungsvenskarna beskriver händelsen som ett allvarligt demokratiskt problem.

"Att en rektor eller skolledning försöker hindra laglig politisk opinionsbildning är djupt problematiskt och väcker allvarliga frågor om respekt för yttrandefrihet och demokratiska principer. I ett öppet samhälle ska unga människor kunna möta olika politiska perspektiv utan att makthavare försöker censurera eller selektivt stänga ute vissa röster", skriver förbundet i ett pressmeddelande.

De varnar också för att agerandet kan skapa ett prejudikat där vissa politiska röster stängs ute.

"Skolan ska vara en plats för fri debatt och demokratiskt deltagande – inte för politisk tystnadskultur. När lagligt tillståndsgiven verksamhet stoppas på godtyckliga grunder riskerar det att skapa ett farligt prejudikat där personliga eller politiska åsikter får styra vilka som tillåts komma till tals", skriver Ungsvenskarna.

Nu kräver ungdomsförbundet svar från skolledningen om varför verksamheten försökte stoppas trots att tillstånden enligt dem var godkända.

"Händelsen måste utredas och ansvar måste utkrävas."

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 656510578

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 656510579

Varnish cache server

Nyheter från förstasidan

Efter gängmisshandeln: Norsk media utmålar förövarna som offer

17-åring brutalt misshandlad på nationaldagen – inför kameran. Då fokuserar både polisen och media på "rasistiska uttalanden" i kommentarsfält.0 

Ekonominyheter

Regeringen vill krislåna 17,5 miljarder

Planen för att klara Irankrisen.. "Vi stöttar hushåll och branscher som drabbas av kriget i Mellanöstern."0 

09:22 Största matprisfallet på 30 år
08:47 Inflationen "störtdyker" oväntat
05:26 Oljepriserna börjar ta fart
07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.