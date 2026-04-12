USA stänger Hormuzsundet för Irans egna fartyg

Publicerad 12 april 2026 kl 15.56

Utrikes. USA:s president Donald Trump meddelar att landet avser att införa en blockad av Hormuzsundet efter att förhandlingarna med Iran brutit samman. Syftet är att sätta press inte bara på Iran utan också på länder som Ryssland, Indien och Kina. Det är oklart om hotet även omfattar Irans oljeexportvägar utanför sundet.

”Öppna det jävla sundet, era jävla galningar”, skrev presidenten i ett tidigare inlägg.

Men nu byter han själv fot.

”Med omedelbar verkan kommer USA:s flotta, den bästa i världen, att påbörja processen att blockera alla fartyg som försöker ta sig in i eller lämna Hormuzsundet”, skriver Trump.

Irans revolutionsgarde uppger att de fortfarande har kontroll över sundet.

Trump kopplar beslutet till oenighet om Irans kärnvapenprogram.

”Den enda punkt som verkligen betydde något, kärnvapen, fixade de inte”.

”Iran är inte villiga att ge upp sina kärnvapenambitioner. På många sätt är de punkter som man kom överens om bättre än att vi fortsätter våra militära operationer till slutet, men alla dessa punkter spelar ingen roll jämfört med att tillåta kärnvapenförmåga att hamna i händerna på så instabila, svåra och oförutsägbara människor”.

Han varnar nu för militära åtgärder mot fartyg som samarbetar med Iran.

”Ingen som betalar en illegal avgift kommer att ha säker passage på öppet hav. Vi kommer också att börja förstöra de minor som iranierna har lagt ut i sundet. Varje iranier som öppnar eld mot oss eller mot fredliga fartyg kommer att SPRÄNGAS I BITAR!”

Det är oklart om USA:s hot även omfattar Jask, en oljehamn som Iran invigde 2021 efter att ha byggt en rörledning från Goreh i persiska viken till Jask, som är exportterminal i Omanbukten, vilket möjliggör export utan att passera Hormuzsundet.

Det systemets kapacitet uppskattas till omkring 300.000 fat olja per dag. Under sommaren 2024 exporterades dock mindre än 70.000 fat per dag via hamnarna Bandar-e-Jask och Kooh Mobarak och efter september 2024 upphörde lastningarna helt, enligt den amerikanska energimyndigheten EIA.

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.