Utsatte pojke för utdraget grovt förnedringsvåld – vem är han?

Publicerad 23 januari 2026 kl 15.14

Inrikes. Polisen söker nu hjälp från allmänheten efter att ha hittat en grov misshandelsfilm med förnedringsinslag i en beslag­tagen mobiltelefon. Varken gärningsperson eller brottsoffer är identifierade.

Videoklippet upptäcktes i samband med en pågående brottsutredning, där polisen tog en mobil i beslag.

I materialet syns flera unga personer i ett skogsområde. En av dem angriper vad som förefaller vara en ung pojke med upprepade sparkar och slag.

Misshandeln beskrivs som utdragen och präglad av förnedringsinslag. En som tros heta Saga uppges ha filmat händelsen.

Enligt polisen är omständigheterna fortfarande oklara. Det finns inga uppgifter om när händelsen ska ha inträffat eller var den ägde rum. Inte heller är personerna i filmen identifierade.

Ärendet har uppmärksammas nu i tv-programmet Efterlyst, som sände ett inslag om efterlysningen under torsdagen.

Polisen vädjar nu till allmänheten om tips som kan leda till att både gärningspersonen och offret identifieras.

Den som har uppgifter om händelsen eller känner igen personen som utför våldet uppmanas att kontakta Efterlyst på 08-702 00 90.

