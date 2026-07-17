Utvisad knivman återvände: "Jag kommer inte hit för att jobba"

Mannen kom till Sverige med tåg och buss i början av juni. I polisförhör uppgav han att han inte stoppades vid någon gränskontroll.

– Var det någon gränskontroll? frågade polisen.

– Nej, svarade mannen.

Han bodde hos kvinnan och hennes barn, som han hade en nära relation till. Enligt mannen hade barnen bett honom att återvända och planen var att han skulle stanna i Sverige i en till en och en halv månad, skriver Expressen.

– Jag kommer inte hit för att jobba. Jag är en människa och det räcker inte att prata med barnen i telefon. Jag behöver träffa dem, pussa och krama dem, sade han i förhör.

Mannen upptäcktes när polisen kom till adressen för att genomföra en husrannsakan i ett annat ärende. När han dök upp sprang han från platsen, men polisen hann ifatt och omhändertog honom.

I samband med ingripandet visades två id-kort upp. Det ena var grekiskt och bar mannens namn. Det andra var franskt men innehöll ett annat namn och födelsedatum. En registerkontroll visade att mannen vistades illegalt i Sverige.

Bakgrunden var en knivattack i Lessebo våren 2022. Mannen högg en annan man tre gånger och utdelade även hugg mot ansiktet och halsen. Offret fick allvarliga muskelskador.

Påföljden för den grova misshandeln blev ett år och nio månaders fängelse. Domen innebar också att mannen skulle utvisas i fem år.

Han utvisades senare till Irak, där han enligt egen uppgift stannade i två månader. Därefter tog han sig via Iran och Turkiet till Grekland, där han arbetade som pizzabagare.

Mannen hävdade att han inte hade förstått att utvisningsbeslutet hindrade honom från att besöka Sverige. Växjö tingsrätt ansåg däremot att han borde ha känt till förbudet och hänvisade bland annat till flykten från polisen och det falska id-kortet.

"Han har vidare uppgett att han inte kontrollerade ifall han fick vistas i landet. NN måste mot bakgrund av det i vart fall haft likgiltighetsuppsåt till att han inte får vistas här", står det i domen.