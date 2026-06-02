Utvisade ska inte längre få ta anhöriga till Sverige

Nya lagförslag för anhöriginvandring presenterades på tisdagen av migrationsminister Johan Forssell (M) tillsammans med Ludvig Aspling (SD), Ingemar Kihlström (KD) och Patrik Karlson (L).

Enligt Johan Forssell ska reglerna skärpas till den miniminivå som EU-rätten och Sveriges internationella konventionsåtaganden kräver.

– Det svenska regelverket har varit på många sätt ganska kravlöst, konstaterade Johan Forssell.

En ny huvudregel blir två års väntetid innan familjemedlemmar får tas hit. Arbetskraftsinvandrare och vissa "flyktingar" ska dock undantas från kravet.

Förslaget skruvar också upp kravet på egen försörjning, enligt DN. Den som vill ta hit make och två barn ska behöva ha 23.818 kronor kvar efter skatt.

"Lite udda"

Alla som vistas i Sverige ska inte heller kunna ansöka om anhöriginvandring. Personer som har fått beslut om utvisning ska uteslutas.

SD:s Ludvig Aspling konstaterade under presskonferensen att det är "lite udda" att personer med utvisningsbeslut tidigare har kunnat låta sina anhöriga invandra till Sverige.

– Det är lite udda att sådana personer som väntar på att lämna landet ändå kan ta hit sina familjemedlemmar. De kommer att uteslutas, säger Ludvig Aspling.