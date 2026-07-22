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Jan-Olov Andersson (V) fångades av övervakningskameran.

V-politiker åtalas för att ha stulit SD-material – här åker han dit

Publicerad 22 juli 2026 kl 17.05

Inrikes. Jan-Olov Andersson, ledamot i kommunfullmäktige för Vänsterpartiet i Gävle, fångades av en övervakningskamera när han med hjälp av en penna fiskade upp Sverigedemokraternas valtidningar ur två låsta postfack. Han står nu åtalad för intrång i förvar – ett brott som kan ge upp till två års fängelse.
– Jag blev nyfiken, lyder politikerns förklaring.

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Filmen är från en dörrknackningsrunda i slutet av april. En kamera i entrén visar hur Jan-Olov Andersson blir kvar vid postfacken sedan några av hans partikamrater gått vidare i huset. Han drar ut SD-material ur två fack och lägger det i sin mapp.

I polisförhör försvarar sig V-politikern med att postfacken var fulla och att en trycksak från ett annat parti stack upp. Han hävdar att han blev "nyfiken".

– Jag tänkte att det inte gjorde något om jag tar en av dem, säger han i förhör.

Åtalet gäller intrång i förvar, vilket Andersson förnekar. Han medger däremot egenmäktigt förfarande. Intrång i förvar kan ge böter eller fängelse i upp till två år.

Ingen bodde vid tillfället i lägenheterna som postfacken hörde till. Gävle kommun är därför målsägande i målet.

Efter polisanmälan pausades Vänsterpartiets taggar till det kommunala bostadsbolaget Gavlegårdarnas hus. Partiets företrädare kunde därmed inte längre komma in i trapphusen för att knacka dörr.

Jan-Olov Andersson har också tagit paus från samtliga uppdrag.

Vänsterpartiets distriktsordförande i Gävleborg, Joel Nordqvist, säger till SVT att Andersson inte kommer att uttala sig i nuläget.

– Han kommer inte lämna några kommentarer eftersom det väntar en rättegång.

Nordqvist säger också att partiet tar avstånd från agerandet.

– Det är naturligtvis inte någonting som vi står bakom. Det spelar ingen roll vad det är för information i en brevlåda så ska man inte plocka upp den.

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