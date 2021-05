Våldtog tre flickor – får ett års ungdomsvård

Kvällsposten rapporterade på söndagen om att en "pojke på 17 år" i Landskrona dömts för att ha våldtagit tre olika flickor i åldrarna 12, 13 och 15.

Brotten begicks under 2020. 17-åringen, en syrier, var i höstas placerad hos ett svenskt par som agerade jourhemsföräldrar åt honom.

Den 12-åriga flickan våldtogs i september när jourhemsföräldrarna och syriern hälsade på hemma hos en familj. Jourhemsfamiljerna hade inför besöket infortmerat syriern om att det i familjen fanns en flicka som var 12 år.

På förmiddagen efter en gemensam middag klev den unge araben in i 12-åringens flickrum och förklarade att han skulle ha sex med henne, varpå han våldtog flickan. Hon försökte gråtande få honom att sluta, och förklarade att hon bara var 12 år och sade att det gjorde jätteont, men syriern bara fortsatte.

Den 13-åriga flickan blev våldtagen av syriern i sin skolas idrottshall i april 2020.

Den 15-åriga flickan våldtogs på natten den 7 november. Hon hade låtit syriern sova över hos henne när han uppgav att han hade missat sista bussen till Landskrona.

Syriern har nu dömts för våldtäkt, tre fall av våldtäkt mot barn, sexuellt ofredande, ringa narkotikabrott, samt ringa vapenbrott.

"Straffvärdet för den samlade brottsligheten för en vuxen person överstiger inte obetydligt fyra år och är dessutom brottslighet av sådanart att skälen för fängelse gör sig starkt gällande", skriver Lunds tingsrätt.

"När domstolen reducerar straffvärdet med hänsyn till [våldtäktsmannens] ungdom kvarstår ett straffvärde på ungefär 18 månader", fortsätter domstolen.

Tingsrätten väljer dock att döma honom till ett års sluten ungdomsvård.

Våldtäktsmannen hade hänvisat till att det "finns saker från hans uppväxt och flykt med familjen från Syrien som han behöver hjälp med att bearbeta".

Syrierns ålder ifrågasattes under utredningens gång. Han kom till Sverige på grund av anknytning till sin far. Till stöd för ansökan lämnade sin in en papperskopia på ett syriskt pass där det påstås att han är född 01-01-2004. Att ange sitt födelsedatum till första januari är mycket vanligt bland invandrare från tredje världen som ljuger om sin ålder.

Våldtäktsmannen tilldelades svenskt medborgarskap år 2018 och kan därför inte utvisas hem tilla rabvärlden med nuvarande lagstiftning.