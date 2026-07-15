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Klimataktivisten Daze Aghajis utspel i BBC har väckt starka reaktioner.

Vänsteraktivister hånar Widdecombe efter mordet

Publicerad 15 juli 2026 kl 10.58

Utrikes. Det dröjde inte lång tid efter mordet på den brittiska Reform-politikern Ann Widdecombe innan vänsteraktivister började använda dödsfallet till att angripa henne – och i vissa fall öppet fira hennes död.
"Hoppas att hon var fastspänd vid sängen med handbojor och skrek i plågor", skriver transakademikern Heather Herbert.

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Klimataktivisten Daze Aghaji medverkade i BBC:s Politics Live när den 78-åriga exministerns död diskuterades.

Hon beskrev omständigheterna som ett sorgligt sätt att dö – men tog därefter upp Ann Widdecombes politiska ställningstaganden.

– Det finns många människor som inte kommer att sörja det här, sade Aghaji.

Hon hänvisade bland annat till Widdecombes motstånd mot "HBTQ-rättigheter".

Konservativa partiets skuggkulturminister Nigel Huddleston, som också deltog i programmet, reagerade kraftigt.

– För att vara ärlig är jag lite chockad över att höra det, och jag tror att du kommer att ångra det du just sade, svarade han.

Längre gick transaktivisten Heather Herbert, som arbetar vid University of Aberdeen och tidigare har kandiderat för Scottish Labour.

"Och lite goda nyheter för en gångs skull. Jag hoppas att det var en extremt smärtsam död", skrev Herbert på Bluesky efter att nyheten om dödsfallet kommit.

I ett annat inlägg fortsatte hon:

"Och jag hoppas att hon var fastspänd vid sängen med handbojor och skrek i plågor."

Inläggen publicerades innan polisen meddelade att Widdecombes död behandlades som ett misstänkt mord. University of Aberdeen granskar uttalandena, medan Police Scotland genomför ytterligare efterforskningar.

Widdecombe hittades död i sitt hem i Devon efter vad antiterrorpolisen har beskrivit som en riktad attack. En 28-årig man är frihetsberövad misstänkt för mord och terrorbrott. Några uppgifter om motivet har ännu inte släppts.

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