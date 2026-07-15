Vänsteraktivister hånar Widdecombe efter mordet

Klimataktivisten Daze Aghaji medverkade i BBC:s Politics Live när den 78-åriga exministerns död diskuterades.

Hon beskrev omständigheterna som ett sorgligt sätt att dö – men tog därefter upp Ann Widdecombes politiska ställningstaganden.

– Det finns många människor som inte kommer att sörja det här, sade Aghaji.

Hon hänvisade bland annat till Widdecombes motstånd mot "HBTQ-rättigheter".

A ‘queer environmental activist’ describes Ann Widdecombe apparently being bludgeoned to death in her own home as ‘quite a sad way to go out’, launches into a statement about what a bad person she thought Ann was and says many people won’t grieve for her. pic.twitter.com/E1bvtP2GbI — Patrick Christys (@PatrickChristys) July 13, 2026

Konservativa partiets skuggkulturminister Nigel Huddleston, som också deltog i programmet, reagerade kraftigt.

– För att vara ärlig är jag lite chockad över att höra det, och jag tror att du kommer att ångra det du just sade, svarade han.

Längre gick transaktivisten Heather Herbert, som arbetar vid University of Aberdeen och tidigare har kandiderat för Scottish Labour.

"Och lite goda nyheter för en gångs skull. Jag hoppas att det var en extremt smärtsam död", skrev Herbert på Bluesky efter att nyheten om dödsfallet kommit.

I ett annat inlägg fortsatte hon:

"Och jag hoppas att hon var fastspänd vid sängen med handbojor och skrek i plågor."

Inläggen publicerades innan polisen meddelade att Widdecombes död behandlades som ett misstänkt mord. University of Aberdeen granskar uttalandena, medan Police Scotland genomför ytterligare efterforskningar.

Widdecombe hittades död i sitt hem i Devon efter vad antiterrorpolisen har beskrivit som en riktad attack. En 28-årig man är frihetsberövad misstänkt för mord och terrorbrott. Några uppgifter om motivet har ännu inte släppts.