Vänsteraktivister visade bögporr för elever – åtalas

Publicerad 15 april 2026 kl 19.03

Startsidan. Två kvinnliga vänsterextremister misstänks ha visat homosexuellt pornografiskt material för elever i en tysk skolklass. Nu har polisen inlett en utredning – och fängelse ingår i straffskalan, rapporterar Junge Freiheit.

Polisen i Görlitz i Sachsen utreder två personer efter en händelse vid en skola i Schleife. Misstankarna gäller spridning av pornografiskt material till minderåriga.

Det rör sig om "två kvinnliga misstänkta i vuxen ålder", uppger en polistalesperson för Junge Freiheit. Högertidningen var först med att avslöja skandalen, som nu får rättsliga följder.

Händelsen ska ha inträffat under en projektvecka i mars för elever i åldrarna 14 till 15.

De två kvinnliga vänsterextremisterna – som identifierar sig som "icke-binära" – visade upp homosexuella porrbilder för de unga eleverna.

Vägrade anta pronomen – stämplades som nazist
I samband med projektet uppges elever ha uppmanats att presentera sig med ett "pronomen" i stället för sina namn.

När en elev motsatte sig detta ska en konflikt ha uppstått.

– Jag heter Leonie och vill också kallas så, sade flickan (namnet har ändrats).

Enligt en förälder ska en av projektledarna då ha reagerat med en kommentar om att man inte kunde vänta sig något annat än sådana reaktioner i "Nazi-Sachsen".

Sachsen anses vara en av de mest högerinriktade tyska delstaterna och Alternativ för Tyskland (AFD) dominerar i opinionsmätningarna.

Att sprida pornografi till minderåriga, brottet som vänsterextremisterna nu utreds för, kan ge böter eller fängelse i upp till ett år enligt tysk lag.

Regeringen föreslår bidragsstopp för kriminella

"Generell spärr" för utbetalningar ska utredas. "Kriminella ska inte kunna tillskansa sig våra gemensamma skattepengar."0 

Utbudschock efter lag om höjda bostadspriser

Reformen ser ut att få omvänd effekt.. Marknaden översköljs av sugna säljare när unga får låna mer. 

