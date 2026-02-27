© Instagram/Christian Peterson
Andreas Klominek.

Vänsterextreme Andreas Klominek, 43, döms för ministerhoten

Publicerad 27 februari 2026 kl 11.33

Inrikes. En korg med Hitleräpplen och en docka med avhugget huvud placerades utanför två ministrars hem. Nu döms den vänsterextrema veteranen Andreas Klominek, 43, för ofredande och olaga hot.

Händelserna inträffade i mitten av januari, då föremål ställdes utanför två statsråds privata bostäder.

Vid migrationsminister Johan Forssells hem lades en korg med äpplen där Adolf Hitlers ansikte målats på frukterna. Vid biståndsminister Benjamin Dousas grind placerades en människolik docka med en plastkniv i handen och ett avhugget dockhuvud i den andra.

Aktionerna publicerades därefter på ett socialt medium tillsammans med kritik mot statsrådens inblandning i bistånd till Syrien.

Åklagaren åtalade Klominek för olaga hot, alternativt ofredande, i fråga om äpplena samt för grovt olaga hot beträffande dockan.

Klominek har erkänt att han placerat ut föremålen men nekat till brott. Han har uppgett att syftet var att väcka opinion mot regeringens politik och att det rörde sig om en form av yttrande- och demonstrationsfrihet.

Tingsrätten gör en annan bedömning. Han döms för ofredande vad gäller äpplena och för olaga hot när det gäller dockan.

– Genom sitt agerande har mannen passerat gränsen mellan statsrådens privata och offentliga roller, säger rättens ordförande, rådmannen Lisa Anestål i ett uttalande.

Rätten anser att agerandet inte ryms inom den grundlagsskyddade yttrande- och demonstrationsfriheten.

Det samlade straffvärdet motsvarar ett kortare fängelsestraff, men påföljden bestäms till villkorlig dom med två års prövotid. Några dagsböter döms inte ut eftersom Klominek varit frihetsberövad i omkring en månad.

Andreas Klominek har i många år varit aktiv i vänsterextrema kretsar. Han är numera medlem i prokurdiska Rojavakommittéerna, som själva publicerade bilder från ministrarnas bostäder den 18–19 januari.

Klominek har en bakgrund som aktiv medlem i den numera nedlagda terrorgruppen Revolutionära fronten, som ägnade sig åt att arrangera våldsdåd mot invandringskritiker. Han uppges även ha haft nära kontakter med ledande personer inom AFA och den så kallade autonoma vänstern.

I samband med den uppmärksammade aktionen med en upphängd Erdogandocka utanför Stockholms stadshus anonymiserades Klominek när han intervjuades i etablerade medier.

