Vänsterpartiet efter mordet på Christian: "Hela Malmö hatar polisen"

– Hela Malmö hatar polisen, ropas i klippet från lördagens prideparad.

Mattias Karlsson, Moderaternas gruppledare i riksdagen, noterar att incidenten inträffade strax efter att det bekräftats att polisen och småbarnspappan Christian Zedig, 32, blivit ihjälslagen i Danmark.

"En svensk polis mördas. Dagen efter skanderar Vänsterpartiet i Malmö: 'Hela Malmö hatar polisen.' Samma Vänsterparti kräver ministerposter i Magdalena Anderssons regering", skriver han.

Vänsterpartiets ledning tar nu själva avstånd från slagordet.

"Jag tycker att det är ett klart olämpligt sätt att uttrycka sig", skriver Jonas Lindberg, regionråd i Stockholm och ledamot i V:s verkställande utskott, till TT.

"Vi kommer att ta en diskussion internt för att se till att det inte upprepas", fortsätter han.

Vänstern och hela Malmö hatar polisen och dessa vill @socialdemokrat bilda regering med 🤘 rösta rätt rösta inte Rött 👊 pic.twitter.com/AvADiQeNlb — 🇸🇪 Vänsterfientlig 🇸🇪 (@wankerolsson) July 5, 2026

Vänsterpartiet i Malmö vill tona ned händelsen. Partiföreningens ordförande Tove Karnerud säger till Sydsvenskan att ramsan inte ska förstås bokstavligt.

– Så ska du inte tolka det, säger hon.

Enligt henne var det i stället en protest mot "rasism och homofobi" inom polisen.

Justitieminister Gunnar Strömmer (M) reagerar hårt på händelsen.

"Det är faktiskt helt skandalöst", skriver han på Instagram.

"Till att börja med är ju sammanhanget rätt illa valt för sådana budskap. Pride står för raka motsatsen till hat – och poliser finns där för att garantera friheten och tryggheten för alla som deltar", fortsätter han.

Om poliserna skriver Strömmer:

"De förtjänar inte hat. Utan respekt, uppskattning och allas vår omsorg."