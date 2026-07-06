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Vänsterpartiet skanderade "Hela Malmö hatar polisen" dagen efter att det bekräftats att polisen Christian Zedig, 32, blivit ihjälslagen.

Vänsterpartiet efter mordet på Christian: "Hela Malmö hatar polisen"

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Publicerad 6 juli 2026 kl 09.42

Inrikes. Vänsterpartiet hamnar i blåsväder efter Malmö Pride. I en video från paraden hörs hur partiets del av tåget ropar hatbudskap mot polisen – efter mordet på Christian Zedig i Köpenhamn.

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– Hela Malmö hatar polisen, ropas i klippet från lördagens prideparad.

Mattias Karlsson, Moderaternas gruppledare i riksdagen, noterar att incidenten inträffade strax efter att det bekräftats att polisen och småbarnspappan Christian Zedig, 32, blivit ihjälslagen i Danmark.

"En svensk polis mördas. Dagen efter skanderar Vänsterpartiet i Malmö: 'Hela Malmö hatar polisen.' Samma Vänsterparti kräver ministerposter i Magdalena Anderssons regering", skriver han.

Vänsterpartiets ledning tar nu själva avstånd från slagordet.

"Jag tycker att det är ett klart olämpligt sätt att uttrycka sig", skriver Jonas Lindberg, regionråd i Stockholm och ledamot i V:s verkställande utskott, till TT.

"Vi kommer att ta en diskussion internt för att se till att det inte upprepas", fortsätter han.

Vänsterpartiet i Malmö vill tona ned händelsen. Partiföreningens ordförande Tove Karnerud säger till Sydsvenskan att ramsan inte ska förstås bokstavligt.

– Så ska du inte tolka det, säger hon.

Enligt henne var det i stället en protest mot "rasism och homofobi" inom polisen.

Justitieminister Gunnar Strömmer (M) reagerar hårt på händelsen.

"Det är faktiskt helt skandalöst", skriver han på Instagram.

"Till att börja med är ju sammanhanget rätt illa valt för sådana budskap. Pride står för raka motsatsen till hat – och poliser finns där för att garantera friheten och tryggheten för alla som deltar", fortsätter han.

Om poliserna skriver Strömmer:

"De förtjänar inte hat. Utan respekt, uppskattning och allas vår omsorg."

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