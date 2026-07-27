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Dagens ETC:s Andreas Gustavsson väcker vrede genom sin kommentar om Berlin-terroristen Abdul Ballout, 21.

Vänsterredaktören om muslimens dåd: "Högerextremism"

Publicerad 27 juli 2026 kl 09.18

Media. Vänstertidningen Dagens ETC:s chefredaktör Andreas Gustavsson kopplar terrordådet mot Pride i Berlin till "högerextremism". En rasande Richard Jomshof (SD) kallar kommentaren "vidrig" – och anklagar Gustavsson för att vara en "medlöpare" med "blod på sina händer".

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En person dödades och 29 skadades när en minibuss kördes in bland deltagare vid Pridefirandet i Berlin på lördagen. Den misstänkte, den 21-årige islamisten Abdul Ballout, sköts ihjäl av polis dagen därpå.

Efter dådet skrev Dagens ETC:s chefredaktör Andreas Gustavsson på X att det rörde sig om en "vidrig attack mot Pride", utförd av "av allt att döma en islamist". Men han nöjde sig inte med att peka ut islamismen.

Enligt Gustavsson ingår attacken i en "bred rekyl mot basala mänskliga rättigheter", där "olika typer av högerextremism delar fokuspunkt". Han tycks alltså hävda att även muslimska terrordåd är ett uttryck för "högerextremism".

Utspelet har fått Richard Jomshof att gå till rasande motattack. SD-toppen skriver i ett svar på X att vänsterdebattörer som Gustavsson har hjälpt till att möjliggöra den massinvandring som fört med sig islamistisk terrorism och grov brottslighet.

"Det är trots allt medlöpare som Andreas Gustavsson som har möjliggjort invasionen av radikala muslimer/islamister (kalla dem vad du vill) till Sverige och Europa", skriver Jomshof på X.

I ett skriftligt meddelande till Expressen går han ännu längre och uppger att Gustavsson har "blod på sina händer" och försöker lägga skulden på andra för följderna av invandringspolitiken.

"När ansvariga för denna påtvingade politik, som exempelvis Andreas Gustavsson, försöker spela oskyldiga och skuldbelägga andra för de egna misslyckandena, är det min skyldighet att reagera och utkräva ansvar av dem som har skapat detta mångkulturella kaos. De har blod på sina händer", skriver Jomshof.

Även Jonas Gardell kopplar det muslimska terrordådet i Berlin till "högerextremism".

"Ett attentat i Tyskland med sin mörka historia blir extra skrämmande nu när det högerextrema AfD vuxit sig så stora. Skrämmande för att historien har en tendens att upprepa sig om vi inte sätter ner foten och gör motstånd", skriver gayprofilen i Expressen.

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