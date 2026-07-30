Varannan amerikan vill häkta Netanyahu

I en ny undersökning från The Economist och Yougov svarar 49 procent att USA bör verkställa ICC:s arresteringsorder.

Samtidigt svarar 27 procent nej, medan 23 procent är osäkra, rapporterar The Hill.

Internationella brottmålsdomstolen, ICC, utfärdade arresteringsordern i november 2024. Domstolen anklagar Netanyahu för krigsbrottet att använda svält som krigföringsmetod samt för brott mot mänskligheten, däribland mord och förföljelse.

Han anklagas även för att avsiktligt ha riktat ett angrepp mot civilbefolkningen i Gaza.

I samma undersökning svarar 47 procent av amerikanerna att de anser Netanyahu skyldig till krigsbrott i Gaza. 24 procent håller inte med och 29 procent är osäkra.

New Yorks borgmästare Zohran Mamdani hade tidigare lovat att gripa Netanyahu om den israeliske premiärministern kom till staden. Han har nu konstaterat att staden saknar den befogenheten.

– Det står klart att vi inte har någon självständig rättslig befogenhet att verkställa arresteringsordern. Det har däremot den federala regeringen, säger Mamdani i en video som publicerats på X.

– Och jag uppmanar den att ansluta sig till ICC och verkställa arresteringsordern, fortsätter han.

Varken USA eller Israel har ratificerat Romstadgan, som ligger till grund för ICC. Domstolen anser dock att den har jurisdiktion över de palestinska områdena.

Undersökningen genomfördes den 25–27 juli.