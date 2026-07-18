Vattenfall om regeringens vindkraftsparker: "Inte lönsamt"

Två av de godkända projekten är havsbaserade och ett är landbaserat. Vattenfall planerar tillsammans med det nordiska bolaget Zephyr en havsbaserad energipark i den norra delen av Skagerrak.

Men dagens elpriser och nätförutsättningar räcker inte för att göra investeringen lönsam, enligt Anna Borg.

– De två huvudsakliga skälen är att det inte finns ett stamnät till havs och att priserna i dagsläget inte är tillräckligt höga för att kunna motivera de investeringarna. Det beror i sin tur på att efterfrågan på el ännu inte ökar i så stor utsträckning. I Sverige har vi gott om el, så det finns inte ett underskott på el som behöver byggas bort i närtid. Det är skälet till att investeringarna inte blir lönsamma, säger hon till Ekot.

För att parken ska kunna bli verklighet krävs både en större efterfrågan på fossilfri el och ett stamnät till havs, enligt Anna Borg.

– Då skulle vi behöva se en ökad efterfrågan i Norden, som också innebär att det finns en större efterfrågan på ny fossilfri el. Det skulle också behövas ett stamnät till havs.

Vattenfall har samtidigt presenterat sin delårsrapport för årets andra kvartal. Omsättningen minskade med över 9 miljarder kronor jämfört med samma period förra året och rörelseresultatet minskade med nästan 20 procent.

– Det beror ju i första hand på att vi har producerat mindre kärnkraft än vad vi gjorde förra året.

Resultatet tyngdes av lägre kärnkraftsproduktion till följd av planerat underhåll i Forsmark 2, ett förlängt driftstopp i Ringhals 3 och att Ringhals 4 har gått på halv kapacitet sedan i maj.