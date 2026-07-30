Video: Här grips "svenske" gängtoppen av spansk polis

Spaniens nationella polis grep Kulic tidigt den 1 augusti. Han hade lokaliserats till ett hus i ett exklusivt villaområde.

Efter flera dagars spaning konstaterade polisen att den efterlyste gängprofilen inte lämnade bostaden annat än för att gå ut i trädgården, skriver spanska polisen i ett pressmeddelande.

Eftersom han bedömdes som mycket farlig och kunde ha tillgång till vapen och sprängmedel genomfördes tillslaget med stöd av en europeisk utredningsorder.

Kulic har varit häktad i sin utevaro sedan maj 2025 och har funnits bland Europols mest efterlysta personer. Han beskrivs som högt uppsatt i Dalennätverket.

Spansk polis uppger att Kulic misstänks ha varit inblandad i omkring 20 mycket våldsamma brott under 2024. Syftet ska ha varit att destabilisera andra kriminella grupper och skapa konflikter mellan dem.

Vid brotten ska krigsvapen, långa och korta skjutvapen samt sprängmedel ha använts.

– Detta är ytterligare ett exempel där vårt internationella polissamarbete visar tydliga resultat. Steg för steg decimerar vi de våldsrivande brottsnätverken, men mycket återstår i arbetet med att bekämpa den grova organiserade brottsligheten, säger biträdande rikspolischef Stefan Hector i ett pressmeddelande.

Kulic misstänks även ha tränat rekryterade ungdomar i att använda vapen och sprängmedel, som han enligt polisen själv försåg dem med.

Svensk åklagare har begärt att han ska överlämnas till Sverige. Spanska myndigheter ska nu ta ställning till begäran.

Mikael "Greken" Tenezos, som pekas ut som Dalennätverkets ledare, är häktad i samma mål. Han greps i Mexiko och överlämnades till Sverige i oktober förra året.