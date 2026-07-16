Video: Stångas flera meter upp i luften

Attacken inträffade omkring klockan 20.30 på fredagskvällen på Bridge Bay Campground i Wyoming.

Bisonoxen hade dessförinnan sprungit omkring på campingplatsen och gjort utfall mot flera grupper. Fotografen Mike MacLeod, som filmade händelsen, uppger att djuret verkade kraftigt uppjagat.

– När den reste sig sparkade den som en rodeohäst som uppenbart är mycket uppjagad, säger han till New York Times.

Den angripne mannen, Carl Isom-McDaniel från delstaten Washington, hade stannat tillsammans med sitt barnbarn för att fotografera djuret. När de skulle lämna platsen började bisonoxen jaga dem runt en grupp träd.

Barnbarnet lyckades springa undan, men 65-åringen träffades av bisonoxens vänstra horn nära höften och kastades upp i luften. Djuret stod därefter kvar över honom och fortsatte att uppträda aggressivt.

MacLeod sprang mot bisonoxen, skrek och försökte avleda den. Andra campinggäster följde efter, och folksamlingen fick sannolikt djuret att springa därifrån.

Mannen togs om hand av andra campinggäster i väntan på ambulans och fördes sedan till ett närbeläget sjukhus.

Enligt parkens regler måste besökare alltid hålla minst 23 meter till bison. MacLeod uppger dock att mannen och hans barnbarn höll ett ordentligt avstånd före attacken.