Vita huset spred desinformation på Twitter – åkte dit direkt

I sin tweet hävdade den amerikanska regeringen att pensionärer i USA nu får den största ökningen i sina utbetalningar på 10 år – tack vare "Joe Bidens ledarskap".

Twitter har en ny funktion som låter användarna själva faktakolla och lägga till kommentarer till uppmärksammade inlägg. Om tillräckligt många anser att kommentaren är bra så fästs den vid det aktuella inlägget.

Så skedde med Vita husets tweet, och kommentaren konstaterar att pensionärerna i själva verket får mer pengar tack vare en mekanism fråm 1972 och den höga inflationen – inte på grund av Joe Biden.

Vita huset har nu valt att ta bort inlägget.

På Twitter är det flera användare som kommenterar att Twitter nu verkar ha något så ovanligt som en faktabaserad faktakoll, till skillnad från de vanliga så kallade faktakollarna som brukar utföras av journalister för att cementera en vänsterliberal världsbild.

"Välkommen till Elon Musks Twitter", skriver den libertarianska profilen Spike Cohen.

"Det fungerar!" svarar Musk själv på detta inlägg.

White House: seniors are getting the biggest SS increase in 10 years.



Context-checkers: That's because inflation is the highest it's been in decades.



White House: *deletes tweet*



Welcome to @elonmusk's Twitter. pic.twitter.com/Zb9kMTy5Be

— Spike Cohen (@RealSpikeCohen) November 2, 2022