Rupert Lowe under debatten.

Vittnesmålet: Vita flickor hölls i hundburar och våldtogs av hundratals invandrare

Publicerad 2 juni 2026 kl 14.27

Utrikes. Invandringskritiska Restore-partiets ledare Rupert Lowe höll ett hårresande anförande i det brittiska parlamentet om de uppmärksammade groomingskandalerna. Han läste upp vittnesmål om hur unga flickor systematisk förnedrades och våldtogs av pakistanska män – med hänvisning till att de som vita och kristna var lägre stående varelser.

Brittiska parlamentsledamöter har fått höra nya vittnesmål från flickor som våldtagits, torterats och utnyttjats av invandrargäng.

Uppgifterna lades fram av Restore Britain-ledaren Rupert Lowe under en debatt i Westminster Hall.

Debatten hölls efter att 260.000 britter skrivit under en namninsamling med krav på att parlamentet ska ta upp frågan om våldtäktsgängen – som i årtionden härjade fritt i Storbritannien utan att medierna belyste problemet eller att politikerna och myndigheterna gjorde något åt det.

I salen fanns också överlevare. Lowe sade att debatten inte handlade om partipolitik, utan om offren.

– Jag vill att världen ska höra vad vi fick höra under de två veckorna av våra oberoende utfrågningar om våldtäktsgängen, en utredning som aldrig borde ha behövt genomföras, sade Rupert Lowe.

Han läste därefter upp vittnesmål från flickor och kvinnor som uppger att de våldtogs, torterades, utsattes för människohandel och förnedrades – utan att få något skydd från myndigheterna.

Enligt Lowe visar materialet att vita brittiska flickor medvetet valdes ut. En överlevare uppgav att förövare återkommande talade om "vita flickor" och "kristna flickor" som personer med "lägre moral eller lägre värderingar". Muslimska flickor beskrevs enligt samma vittnesmål som flickor med "värdighet och högre moralisk status".

En annan kvinna berättade att ras "spelade en roll" när offren valdes ut. De flickor hon mötte under tiden hon utnyttjades var enligt henne "nästan uteslutande vita".

I ett av vittnesmålen berättas hur en skåpbil öppnades och visade "15, 20 flickor inlåsta i hundburar". Andra uppgifter handlar om flickor på boenden för omhändertagna barn som enligt vittnen lämnades över till förövare efter att män tutat utanför.

En kvinna uppgav att övergreppen mot henne började när hon var 13 år och att hon under tre år våldtogs av "troligen ungefär sex eller sju hundra olika män".

Ett annat vittnesmål handlade om att övergreppen blev värre kring Eid och helger, då festerna blev "större, värre och mer våldsamma" och fler män och flickor deltog.

Lowe läste även upp ett vittnesmål om hur hundar användes vid en våldtäkt medan män filmade, skrattade och slog vad om vad som skulle hända. Offret berättar att en man höll fast henne och stirrade henne i ansiktet medan hunden våldtog henne.

I ytterligare ett vittnesmål påstods en man ha fimpat en cigarett i ansiktet på en bebis.

En kristen kvinna berättade att förövarna även angrep hennes tro. Enligt vittnesmålet hånades hon med orden: "Var är din Gud nu? Har din Gud övergett dig?"

Lowe konstaterade att han hade kunnat fortsätta läsa upp vittnesmål i flera timmar. Men nu måste parlamentet börja agera, sade han.

– Alla vi i den här byggnaden har ett ansvar att slutligen agera. Inte prata, utan agera.

Restore Britain har genomfört en egen oberoende utredning om groominggängen. Enligt Lowe kommer rapporten inom kort.

– Vår rapport om våldtäktsgängen kommer att publiceras de kommande dagarna. Den kommer att förändra Storbritannien för alltid, sade han.

Den brittiska regeringen har sedan tidigare aviserat en officiell nationell granskning av groominggängen.

