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Inredningen i en Volvo V70 R från 2005.

Volvo V70 från 2005 utklassar nya bilar i säkerhetstest

Publicerad 11 juli 2026 kl 13.26

Inrikes. Bilar med diverse appar och pekskärmar i förarmiljön är inte bara något som många stör sig på – de är också en trafikfara. Det visade sig när en Volvo V70 från 2005 besegrade tio moderna bilar i ett säkerhetstest av Vi Bilägare.

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Missnöjet med appar och pekskärmar är sedan länge utbrett bland bilförarna. I en brittisk undersökning svarade 89 procent att de föredrar fysiska knappar och vred framför pekskärmar. Sex av tio uppgav att de skulle kunna avstå från att köpa en bil som prioriterar pekskärmar framför vanliga reglage, enligt The Times.

Förarna fick utföra fyra enkla uppgifter medan bilarna kördes i 110 kilometer i timmen. I den gamla Volvon, där funktionerna styrs med fysiska reglage, var uppgifterna avklarade efter 306 meter.

I den sämsta moderna bilen hann föraren köra 1.372 meter innan samma uppgifter var utförda. Föraren färdades alltså mer än en kilometer längre med uppmärksamheten riktad mot bilens reglage istället för mot vägbanan, enligt Vi Bilägare.

Problemet är att en pekskärm saknar fasta reglage som kan hittas med känseln. Föraren måste i stället titta bort från vägen, lokalisera rätt meny och kontrollera att tryckningen registrerades.

En omfattande forskningsöversikt från 2026 visar att pekskärmar i allmänhet försämrar körförmågan, den visuella uppmärksamheten och möjligheten att utföra andra uppgifter jämfört med fysiska reglage och röststyrning, enligt Transportation Research Interdisciplinary Perspectives.

Forskare vid University of Washington har också visat att förare som använde en pekskärm vinglade 42 procent oftare i sidled. Samtidigt försämrades deras snabbhet och precision på skärmen med 58 procent.

– Vi vet alla att det är farligt att använda telefonen under körning. Men hur är det med bilens pekskärm? Vi ville förstå den interaktionen så att vi kan utforma gränssnitt särskilt för förare, säger forskaren James Fogarty till University of Washington Press.

Samtidigt har apptillverkare ofta ett intresse av att styra konsumenterna mot att klicka runt i deras appar, då det ger möjlighet att visa reklam och påverka konsumenternas beteende.

I början av 2000-talet klarade exempelvis en modern bilstereo att självständigt spela Spotify och att låta föraren välja spellista och byta låt med fysiska knappar i förarmiljön. Men 2022 avskaffade Spotify denna funktionalitet och gjorde många befintliga nätverksspelare värdelösa. Istället hänvisades användarna till att plocka fram mobilen vid ratten, vilket gav Spotify möjlighet att exponera dem för reklam och betalda låtförslag medan egna låtlistor kunde göras lika svårtillgängliga i bilen som på andra enheter.

Kritiken har nu nått Europas ledande organisation för bilsäkerhet. Euro NCAP:s nya bedömning granskar hur tydliga och lättanvända bilarnas reglage är och premierar fysiska knappar för ofta använda funktioner. Organisationen hänvisar uttryckligen till att sådana reglage kan minska förarnas distraktion, enligt Euro NCAP:s hemsida.

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