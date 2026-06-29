Von der Leyen stängde av medarbetarnas AC – lät sin egen vara på

Det var i fredags som EU-kommissionen tvingades stänga av kylsystemet i delar av huvudbyggnaden Berlaymont, rapporterar Bild. Omkring 3.000 anställda berördes.

Vid lunchtid fick personalen ett meddelande i sina mobiler.

"BRÅDSKANDE – På grund av extrema väderförhållanden kommer kylsystemet på våningarna 1–7 i Berlaymont-byggnaden att tvångsstängas av under resten av dagen", löd meddelandet enligt Bild.

Men alla i huset drabbades inte lika av svettkaoset.

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, 67, har sitt kontor på trettonde våningen. Och de flesta av de 26 EU-kommissionärerna sitter på våning åtta eller högre, där luftkonditioneringen fortsatte att gå.

"En skam"

Det väckte ilska bland personal på de lägre våningarna.

– Det är som feodalism, säger en kommissionsanställd till Politico.

En annan anställd kallar situationen för "en skam". En tredje, som arbetar på åttonde våningen, uppger att temperaturen där inne ändå låg på 25,7 grader – trots fungerande luftkonditionering.

Belgien och stora delar av Europa har den senaste veckan plågats av hetta. EU-kommissionen hade tidigare i veckan gett sina anställda råd om att undvika att gå ut under de varmaste timmarna, dricka vatten regelbundet och börja arbetsdagen tidigare.