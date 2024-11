Vrede när Miss Universum mimar ordet "nigga"

En video som fått snabb spridning på sociala medier visar Theilvig sjunga med i den afroamerikanska artisten Jay-Z:s låt "Empire State of Mind", där det rappas om "niggas".

Victoria Kjær Theilvig kröntes till Miss Universum i Mexico City den 16 november, och blev därmed den första danska vinnaren i tävlingens historia. Hon har väckt uppmärksamhet med sitt utpräglat nordiska utseende i en tid då sådant ofta anses vara något fult och farligt.

Segern hyllas vissa som ett steg bort från tidigare års tävlingar som präglats av politisk korrekthet, såsom feta deltagare och rent av transvestiter.

did miss universe just say the n word???😭 pic.twitter.com/0xdSSEcNjZ

— ☾ (@andyy0rttxz) November 22, 2024