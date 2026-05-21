© Vasa universitet/X, FT BILD/ARKIV
 

Wallenberg: Svenskar är lata och "har det för bra"

Publicerad 25 maj 2026 kl 11.47

Inrikes. Oligarken Jacob Wallenberg riktar nu hård kritik mot svenskarna, som enligt honom är alldeles för lata och behöver arbeta betydligt mer.

Svenskarna är för bekväma måste skärpa sig för att inte bli omsprungna av USA och Kina.

Det anser Jacob Wallenberg, som tycker att välståndet har gjort många för bekväma.

– Vi som befolkning har ju det ganska bra. Samtidigt säger alla att vi måste jobba ännu hårdare och konkurrensen ökar från våra amerikanska och kinesiska konkurrenter, säger den politikernärstående oligarken till TV4 Nyheterna.

Enligt Wallenberg måste "alla" anstränga sig hårdare om Sverige ska klara konkurrensen.

– Då måste alla ställa upp på det. Jag känner inte att alla gör det. För att många har det hyggligt bra trots allt och då är man inte riktigt hungrig. Medans konkurrenterna verkar vara hungrigare, säger han.

Jacob Wallenbergs utspel får LO:s ordförande Johan Lindholm att rasa. Han säger till TV4 att Wallenberg och hans kompisar har "ätit sig proppmätta på oxfilé och snittar".

