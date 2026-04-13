Wallenberg tar över Stegra: "Kommer aldrig tillåtas gå i konkurs"

Familjen Wallenberg ser ut att bli största ägare i skatte­finansierade Stegra efter ett omfattande räddnings­paket, enligt uppgifter till DI.

När finansieringen är helt klar väntas den politiker­närstående oligark­familjen även knipa ordförande­posten i den krisande klimatjätten.

– Man måste se det här som mer än en investering. Att Wallenbergarna kommer in gör att Stegra blir en del av svensk industris finrum och aldrig kommer tillåtas gå i konkurs, säger en källa, som uppges ha insyn, till DI.

Totalt handlar det om ett kapitaltillskott på omkring 15 miljarder kronor från nya investerare. Samtidigt frigör långivare närmare 10 miljarder kronor i redan utlovade lån som tidigare varit frysta.

Sammantaget ger det bolaget tillgång till runt 25 miljarder kronor för att slutföra satsningen på "grönt stål" i Boden.

Wallenbergkonsortiet väntas stå för ungefär hälften av kapitalet, motsvarande 7–8 miljarder kronor. Riskkapitalbolaget Altor bidrar med näst störst andel och behåller därmed sin andraplats i ägarlistan.