© Stegra, Wallenberg
 

Wallenberg tar över Stegra: "Kommer aldrig tillåtas gå i konkurs"

Publicerad 13 april 2026 kl 14.17

Inrikes. Wallenbergsfären är på väg att bli största ägare i klimatjätten Stegra efter ett räddningspaket på 15 miljarder kronor. Det handlar om "mer än bara en investering", uppger en källa för Dagens Industri.
– Stegra blir en del av svensk industris finrum och aldrig kommer tillåtas gå i konkurs.

Dela artikeln

Familjen Wallenberg ser ut att bli största ägare i skatte­finansierade Stegra efter ett omfattande räddnings­paket, enligt uppgifter till DI.

När finansieringen är helt klar väntas den politiker­närstående oligark­familjen även knipa ordförande­posten i den krisande klimatjätten.

– Man måste se det här som mer än en investering. Att Wallenbergarna kommer in gör att Stegra blir en del av svensk industris finrum och aldrig kommer tillåtas gå i konkurs, säger en källa, som uppges ha insyn, till DI.

Totalt handlar det om ett kapitaltillskott på omkring 15 miljarder kronor från nya investerare. Samtidigt frigör långivare närmare 10 miljarder kronor i redan utlovade lån som tidigare varit frysta.

Sammantaget ger det bolaget tillgång till runt 25 miljarder kronor för att slutföra satsningen på "grönt stål" i Boden.

Wallenbergkonsortiet väntas stå för ungefär hälften av kapitalet, motsvarande 7–8 miljarder kronor. Riskkapitalbolaget Altor bidrar med näst störst andel och behåller därmed sin andraplats i ägarlistan.

Nyheter från förstasidan

"Javid Shah!" – här hyllas diktatorsonen av riksdagen

Politikerna mässade hyllningsfraser till Reza Pahlavi. Israelprofilerna Alice Teodorescu Måwe och Charlie Weimers stod längst fram. 

Ekonominyheter

Stockholmsbörsen rusar – med över 4 procent

Vapenvilan ger glädjeyra på marknaden.. Men stora frågetecken finns kring uppgörelsen med Iran. 

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.