© Trilaterala kommissionen, FT BILD/ARKIV
 

Wallenbergs hårda krav på riksdagen: Öka invandringen

Publicerad 1 juni 2026 kl 14.12

Inrikes. Oligarken Jacob Wallenberg, ordförande för storföretagens intresseorganisation Svenskt Näringsliv, vill ta ett snack med riksdagspartierna. Han vill nämligen inskärpa att Sverige nu måste satsa stenhårt på ökad "tillväxt" – bland annat genom ökad invandring från tredje världen.

Fria Tider rapporterade för en vecka sedan om att Jacob Wallenberg anser att svenskarna är lata och har det för bra.

Nu utvecklar den 70-årige vapenoligarken sitt resonemang i en debattartikel i Svenska Dagbladet, tillsammans med Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke.

Av debattartikeln framgår att Svenskt Näringsliv bland annat vill göra det lättare för företag att importera så kallad arbetskraftsinvandring från tredje världen – det vill säga öka invandringen ytterligare.

Wallenberg och Jacke varnar för att Sverige och EU tappar mot USA och Kina. Därför vill de att nästa mandatperiod ska domineras av tillväxt, företagande och investeringar.

Ett av kraven gäller invandringen.

"Trots akuta rekryteringsproblem i många branscher har arbetskraftsinvandringen reglerats på sätt som försämrat möjligheterna att hitta kompetens utomlands", skriver de.

Inför höstens val bjuder Svenskt Näringsliv in samtliga riksdagspartier till vad man kallar "Samling för tillväxt". Intresseorganisationen vill se en bred uppgörelse med alla riksdagspartier.

"Svenska företag måste kunna lita på att politiken prioriterar tillväxt och konkurrenskraft – och att det sker långsiktigt och med bred uppslutning från alla riksdagens partier", skriver Wallenberg och Jacke.

