Wayne’s Coffee i konkurs

Det är franchisegivaren bakom kafékedjan som har gått i konkurs. Bolagets största ägare, Henrik Mattsson, säger till Di att problemen uppstått sedan flera kaféer inte klarat sina hyror.

– Det rör sig om tre enheter som inte har kunnat hantera hyran och kostnaderna helt enkelt, säger han till tidningen.

Franchisegivaren har då tagit på sig kostnader och skulder. Enligt konkursförvaltaren uppgår skulderna till minst 10 miljoner kronor.

Mattsson uppger samtidigt att konkursen inte ska påverka kedjans kaféer.

– Det kommer inte att påverka varumärket eller franchisetagarna, säger han.

Han pekar på att hushållens köpkraft har minskat samtidigt som kostnaderna har ökat i spåren av inflationen.

Wayne’s Coffee har 58 kaféer i Sverige.