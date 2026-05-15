WHO utlyser ebola-nödläge

Antalet bekräftat smittade i det nya utbrottet anges till 336. Bakom utbrottet ligger Bundibugyo, en sällsynt ebolastam.

WHO varnar för att smittan kan spridas vidare i regionen. Störst oro finns för fortsatt spridning över Kongos gränser.

Samtidigt bedömer organisationen att det inte handlar om en pandemi.

Läget försvåras av att det enligt WHO inte finns några godkända vacciner eller behandlingar som är särskilt framtagna mot Bundibugyoviruset.

Utbrottet har drabbat Ituri-provinsen i östra Kongo, nära gränsen till Uganda och Sydsudan. Området är sedan tidigare hårt ansatt av strider mellan rivaliserande milisgrupper.

Striderna, gruvnäringens rörlighet och ett pressat sjukvårdssystem gör smittan svår att få kontroll över. Enligt Läkare utan gränser är sjukhusen i området överbelastade eller ur funktion.

Ebola sprids genom kontakt med kroppsvätskor från sjuka personer, kontaminerat material eller kroppar från personer som dött i sjukdomen. Sjukdomen är mycket allvarlig och många som smittas dör.

Det pågående utbrottet är det 17:e i Kongo sedan ebolaviruset upptäcktes 1976.