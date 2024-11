Wilders: "Judejakt" på gatorna

Åtminstone tio israeler har skadats efter att ha misshandlats av arabiska gäng på gatorna i Amsterdam.

I ett inlägg på X beskriver Geert Wilders, partiledare för islamkritiska PVV, händelserna som en "judejakt på Amsterdams gator".

Han kallar de ansvariga för "mångkulturellt slödder" och kräver att de ansvariga ska gripas och utvisas.

"Jag skäms över att detta kan hända i Nederländerna. Fullkomligt oacceptabelt", avslutar Wilders.

