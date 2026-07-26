Zelenskyj nekar till uppgifter om kokain

Frågan kom upp i en intervju med den amerikanska högerprofilen Laura Loomer, som spelades in i presidentpalatset i Kiev.

Loomer hänvisade till en intervju där den tidigare Fox News-profilen Tucker Carlson talade med Yuliia Mendel, som var Zelenskyjs pressekreterare mellan 2019 och 2021. Mendel anklagade där sin tidigare chef för att använda kokain.

– Galna människor, svarade Zelenskyj när Loomer tog upp anklagelserna.

Loomer frågade därefter om ett uppmärksammat videoklipp som har använts för att påstå att Zelenskyj och Frankrikes president Emmanuel Macron använde kokain tillsammans.

– Självklart aldrig. Självklart inte, svarade Zelenskyj.

Presidenten sade även att han inte hade sett Carlsons intervju med Mendel. Han förklarade att det finns både intelligenta och mindre intelligenta programledare och bloggare och att han inte ägnar tid åt de senare.

Mendel sade i intervjun med Carlson att Zelenskyjs påstådda narkotikaanvändning var en ”öppen hemlighet”. Samtidigt framhöll hon att hon aldrig själv hade sett honom ta narkotika.

Hon berättade istället att Zelenskyj inför intervjuer brukade tillbringa omkring 15 minuter på toaletten och därefter komma tillbaka mer uppspelt och snörvlande. Några konkreta bevis för kokainbruk presenterades dock inte i intervjun.

I inledningen av kriget ledde presskonferenser med en synbart påverkad Zelenskyj också till spekulationer om droganvändning hos den breda allmänheten.

Loomer är en profilerad anhängare till USA:s president Donald Trump. Hon har tidigare varit starkt kritisk till Ukraina och amerikanskt stöd till landet, men sade under samtalet med Zelenskyj att hon efter sitt besök i Ukraina ansåg sig ha blivit vilseledd av rysk propaganda.