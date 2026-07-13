Zelenskyj sparkar sin premiärminister – efter bara ett år

Zelenskyj meddelade på söndagen att förändringarna behövs för att genomföra en "uppdaterad politisk strategi". Han vill också byta ut chefer inom landets brottsbekämpande myndigheter, men har inte närmare förklarat varför.

"Jag är tacksam mot Julia för hennes tydliga, stabila och effektiva arbete som premiärminister, för hennes år av produktivt arbete i Ukrainas lag, och jag har erbjudit henne möjligheten att leda ett nytt och viktigt område i relationerna med en viktig partner", skriver Zelenskyj på X.

Presidenten har inte angett vilken partner som avses eller vem han vill se som ny regeringschef.

"Jag räknar med att vi tillsammans med parlamentsledamöterna kommer att genomföra motsvarande förändringar i Ukrainas regering", skriver han.

Svyrydenko tillträdde i juli 2025. Enligt ukrainsk lag måste parlamentet godkänna premiärministerns avgång, som samtidigt medför att hela regeringen lämnar.

Beskedet kommer efter den så kallade Midasaffären, ett misstänkt mutupplägg på omkring 100 miljoner dollar inom det statliga kärnkraftsbolaget Energoatom.

Zelenskyjs tidigare affärspartner Timur Minditj och hans tidigare stabschef Andrij Jermak har pekats ut i utredningen.

Bland de möjliga efterträdarna finns energiminister Denys Sjmyhal, försvarsminister Mychajlo Fedorov och Naftogazchefen Serhij Koretskyj.