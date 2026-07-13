Netanyahu: Grahams sista ord till mig var att lova Israel ännu mer pengar

Israels premiärminister berättar i Fox News-programmet Fox & Friends om ett av sina sista samtal med den republikanske senatorn, som plötsligt avled i helgen.

Lindsey Graham var känd som Israels kanske främsta man i hela kongressen och argumenterade ofta för att USA skulle bedriva olika krig för landets räkning. Han tog emot miljonbelopp från Israellobbyn och var mycket entusiastisk över Trumps krig mot Iran.

Israel hävdar nu att man vill låta de amerikanska politikerna fasa ut det mycket omfattande militära bistånd som USA ger den israeliska staten. Enligt kritiker är detta en skenmanöver, eftersom planen är att i stället integrera den israeliska militärmakten med Pentagon på ett mycket långtgående sätt som får biståndet att blekna i jämförelse.

Netanyahu återger för Fox News hur han ska ha förklarat för Graham att Israel numera har ekonomiska möjligheter att bekosta sitt eget försvar:

– Lindsey, vi har blivit vuxna. Vi har en stark ekonomi. Vi kan själva finansiera våra vapen till Israels försvar och försvaret av våra gemensamma intressen med USA.

Premiärministern ska därefter ha sagt att han tänkte trappa ned det amerikanska militärstödet under ett antal år och till slut få ned det till noll.

– Vi klarar det, uppger Netanyahu att han framhöll för Graham.

Graham svarade enligt premiärministern att detta var uteslutet.

– Då gick han i taket, säger Netanyahu.

Enligt den israeliske premiärministern hade Graham rundat honom och vänt sig direkt till senaten för att få fram mer pengar till bland annat Israels robotförsvar.

– Han var så bekymrad över vår säkerhet, som han ansåg också var er säkerhet, att han faktiskt kämpade mot Israels premiärminister för att behålla det amerikanska stödet – eller rentav öka det, hävdar Netanyahu.

Bekräftar planen

Benjamin Netanyahu bekräftar också för Fox News planen på att sammanfoga IDF med Pentagon.

På frågan om det avtrappade biståndet kommer att "kompenseras av förslaget om en sammanslagning av något slag mellan vårt Pentagon och er militär" svarar Netanyahu:

– Ja, Jag kallar det "från bistånd till partnerskap".

– Jag tror att sammanslagningen av våra två stora talanger till länder skulle stärka USA:s konkurrensposition, tillägger han.

Fox News programledare Rachel Campos-Duffy noterar i slutet av inslaget att Netanyahus och de amerikanska politikernas plan "verkligen väcker vissa frågor rörande nationell suveränitet".

Att en programledare på Fox News, som står Israel mycket nära, uttryckte kritik och över huvud taget tog upp frågan om IDF-planen har väckt förvåning.