15-åring i kritiskt tillstånd efter virala klippet

Misshandeln ägde rum den 8 mars vid Hazelwood East High School i Missouri.

En video från händelsen har fått stor spridning på sociala medier och visar hur en annan, svart, 15-åring dunkar det jämngamla offret huvud i asfalten gång på gång.

Medan storbråket fortsätter ses flickan sedan ligga på marken medan det rycker i kroppen på henne.

Tonåringen fördes till sjukhus och är fortfarande i kritiskt tillstånd.

En 15-årig flicka greps i lördags misstänkt för misshandel.

Efter att nyheten om bråket kom släppte Hazelwood School District ett uttalande som fördömde våld.

"Det är en tragedi varje gång barn skadas. Mobbning och slagsmål i samhället är en fråga som vi alla måste ta ansvar för och arbeta för en lösning på för våra barns skull", står det i uttalandet.

GRAPHIC: A student in @HazelwoodSD is in the hospital in critical condition after being brutally beaten with her head smashed against the pavement by a mob of students.



Multiple people watch and do nothing.



You won’t hear about this story on the MSM. pic.twitter.com/dGzr2Kn6HP

— Libs of TikTok (@libsoftiktok) March 10, 2024