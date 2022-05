26 organisationer kräver att storföretag bojkottar Twitter om censuren avskaffas

Organisationerna kräver i ett brev att storföretag som Coca-Cola, Disney och Kraft ska sluta annonsera på Twitter om den politiska censuren, som drabbar användare på den politiska högerkanten, avskaffas.

Elon Musk, som nyligen köpte upp hela Twitter, har lovat att införa yttrandefrihet på plattformen – något som väckt ramaskri inom vänstern.

Bland de 26 organisationerna bakom hotet om bojkott finns Black Lives Matter och en rad andra mer eller mindre ljusskygga grupper.

På Twitter reagerar Elon Musk själv på kampanjen.

"Vem finansierar dessa organisationer som vill kontrollera din tillgång till information? Låt oss undersöka", skriver Musk.

"Solljus är det bästa desinfektionsmedlet", fortsätter han.

Hur organisationerna får in pengar går dock i många fall inte att veta, eftersom de har en struktur som försvårar insyn, rapporterar Daily Mail.

Man kan dock se att vissa av grupperna finansierats av vänstermiljardären George Soros stiftelse Open Society.

En av organisationerna, Access Now, har vid sidan av pengar från Soros också fått tiotals miljoner kronor från den svenska biståndsmyndigheten Sida.

Elon Musk skriver i ett svar till en annan Twitter-användare att han ska ringa upp George Soros personligen och fråga honom om finansieringen.

Who funds these organizations that want to control your access to information? Let’s investigate …https://t.co/dBFsGjOMC8

— Elon Musk (@elonmusk) May 3, 2022