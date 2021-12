När man väl hamnat på sjukhus är risken för allvarlig sjukdom dock densamma som för övriga coronavarianter.

Data om omikron har samlats in under två månader. Under sin korta livstid har omikron smittat nära 40 procent av Sydafrikas befolkning och orsakat ett hundratal dödsfall.

I det drabbade Storbritannien har hittills sju personer dött under en infektion med omikron.