ABB utreds för diskriminering av män

Det rör sig om ett traineeprogram som kallas "Sustainable Talent Program" och riktar sig till "dig som är kvinnlig ingenjörsstudent i trean eller fyran".

DO vill bland annat att ABB ska svara på vad som är anledningen till att annonsen "endast riktade sig till kvinnor eller de som identifierar sig som kvinnor" och huruvida ABB kommer att "vidta någon åtgärd med anledning av uppgifterna att arbetssökande upplever sig diskriminerade".

Män är av biologiska skäl mer intresserade av att bli ingenjörer, något som krockar med den officiella kulturmarxistiska ideologin i Sverige som går ut på att män och kvinnor egentligen är precis likadana och att könsskillnaderna bara beror på "patriarkatet".

ABB:s traineeprogram för kvinnor lanserades 2012 och företaget har som mål att öka andelen kvinnliga medarbetare från 22 till 30 procent år 2020, skriver DI. Så sent som i slutet av februari meddelade ABB att fler kvinnor måste kvoteras in i bolagets styrelse under de kommande två åren.