AFD planerar återvandring: "Miljontals" ska skickas hem

"Vi kommer att skicka tillbaka utlänningar till deras hemländer. Miljontals. Detta är ingen hemlig plan. Det är ett löfte."

Så skriver René Springer, ledamot för Alternativ för Tyskland (AFD) i förbundsdagen, i ett inlägg på X.

Han fortsätter:

"För ökad säkerhet. För mer rättvisa. För att bevara vår identitet. För Tyskland."

Utspelet har gett upphov till rasande reaktioner från det tyska etablissemanget. Tyska miljöpartiets ledare Ricarda Lang skriver på X att det handlar om "öppet fascistiska planer på massdeportationer och etnisk rensning".

AFD har börjat prata mer om återvandring den senaste tiden. Det har dock förekommit en debatt inom partiet om hur omfattande återvandringen ska vara. Vissa förespråkar att man ska skicka hem miljontals personer, inklusive invandrare med tyskt medborgarskap, medan andra i partiet inte ser detta som ett genomförbart alternativ. Partiet meddelade dock häromdagen att de inte skulle utvisa tyska medborgare och juridiska experter har sagt att ett sådant förfarande skulle bryta mot författningen.

AFD når i den senaste mätningen från Yougov sin högsta notering hittills – 24 procent. Samtidigt arbetar de övriga partierna febrilt för att helt förbjuda det invandringskritiska utmanarpartiet.

JUST IN - Germany's AfD party surges to a new record high, hits 24% for the first time — YouGov poll pic.twitter.com/Hn5qKY0XSy

— Disclose.tv (@disclosetv) January 11, 2024