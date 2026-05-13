Efter snyftartiklarna: Forssell vill stoppa utvisningar

På grund av påtryckningarna från media har regeringen sedan tidigare lovat stoppa utvisningarna av yngre vuxna som saknar rätt att vistas i Sverige – i väntan på en "ventil".

Denna lösning skulle dock inte omfatta personer som redan fått beslut från Migrationsverket, vilket fått medierna att rasa ytterligare.

I en intervju med Aftonbladet säger migrationsminister Johan Forssell nu att han "gärna" vill "hitta en lösning även för den gruppen".

– Om man gör allting rätt, om man anstränger sig, pluggar eller jobbar och inte har begått några brott, då tycker jag att man ska få en ärlig chans att hitta en långsiktig framtid i Sverige. Men det är naturligtvis komplicerat när det rör lagakraftvunna beslut, säger han.

Ministern medger att han påverkats av de tårdrypande reportagen och förklarar att det "ju inte känns bra" när "skötsamma killar och tjejer som faller mellan stolarna".

Det "känns väldigt fel i hjärtat", förklarar ministern vidare.

Bakgrunden till det som media kallar "tonårsutvisningar" är att Tidöpartierna (med stöd av Socialdemokraterna) år 2023 tog bort möjligheten att få stanna på grund av "särskilt ömmande omständigheter". Efteråt har ett antal unga vuxna efter att de fyllt 18 år fått beslut om att de ska utvisas från Sverige, även om deras föräldrar och syskon har uppehållstillstånd.