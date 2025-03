Åkessons satsar på comeback efter raset – som rockmusiker

You cant make this shit up: Samma dag som SD tappar nästan 2% i mätningarna annonserar Jimmie Åkesson i Zelensky-tröja att han ska ut på turné och uppmanar folk att köpa hans merch.

Tack för den här tiden SD.

Lycka till.

I'm out. pic.twitter.com/1v4G8GuCMI

— Plainview (@PlainviewLegacy) March 14, 2025