Så ska USA stötta Europas invandringskritiker

Fria Tider rapporterade tidigare i veckan att Vita huset har gjort massinvandringen till en huvudfråga i relationerna med europeiska regeringar, däribland Tidöregeringen.

Nu skriver New York Times och Reuters om ett nytt telegram som instruerar amerikanska diplomater att lyfta våldsbrott kopplade till ”personer med migrationsbakgrund” och att varna för att massinvandring hotar både den sociala sammanhållning och den offentliga tryggheten.

Ambassaderna ska också, enligt Reuters, kartlägga hur värdländerna hanterar brott där gärningsmännen är invandrare och rapportera om regeringar som för en politik som ”gynnar migrantgrupper på lokalbefolkningens bekostnad”.

Ett av argumenten som diplomaterna uppmanas att framföra lyder:

"Vi uppmuntrar er regering att säkerställa att politiken skyddar era medborgare från de negativa sociala konsekvenserna av massmigration, inklusive undanträngning, sexuella övergrepp och sammanbrott i lag och ordning."

Telegrammet citerar även president Donald Trump, som lyfter fram sitt tidigare budskap:

– En nation utan gränser är inte en nation.

Utrikesminister Marco Rubio vill att ambassaderna använder brottslighet som ingångspunkt för att påverka lagstiftare i mottagarländerna. New York Times skriver att beskickningar ska rapportera om ”våldsbrott kopplade till personer med migrationsbakgrund” och om regeringar som är alltför positiva till fortsatt invandring.

I telegrammet sägs att syftet är att bygga ”stöd för att reformera politik relaterad till migrantbrottslighet, försvara nationell suveränitet och säkerställa tryggheten i lokalsamhällen”.

Samtidigt uppger utrikesdepartementet att massinvandring är en människorättsfråga som leder till en ökning av våldsbrott.

Det nya utspelet innebär att USA snabbt gått från att inte bara kritisera massinvandringen i Europa, utan aktivt försöker styra dem. Och i Sverige hamnar nu Tidöregeringen – som redan får hård kritik för att inte ha levererat sitt utlovade paradigmskifte eller ens ha minskat invandringen – ännu tydligare under amerikansk lupp.