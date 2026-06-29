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Lagkaptenerna Achraf Hakimi (Marocko) och Ryan Mendes (Kap Verde) utreds båda för våldtäkt – mitt under VM.

Ännu en VM-stjärna misstänks för våldtäkt

Publicerad 29 juni 2026 kl 10.51

Utrikes. Kap Verdes VM-lagkapten Ryan Mendes, 36, misstänks för våldtäkt. Beskedet kommer strax efter att det rapporterats att Marockos lagkapten Achraf Hakimi ställs inför rätta för samma brott.

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Våldtäktsmisstankarna riktas mot Ryan Mendes efter en händelse under Fifa Series-turneringen i Nya Zeeland i mars.

En brasiliansk kvinna som arbetade som tolk åt landslaget anklagar honom för att ha tagit sig in på hennes hotellrum och våldtagit henne.

Kap Verde har gjort succé genom att som minsta nation hittills ta sig till VM-slutspel. Men nu skakas laget av anklagelserna mot en av sina största stjärnor.

Enligt brasilianska Globo har kvinnan polisanmält Mendes för både misshandel och våldtäkt. Hon ska också ha lämnat bilder på sina skador till polisen och till Globo.

Kvinnan uppger att hon även kontaktade företrädare för Kap Verdes landslag och Fifa, utan att få svar. Mendes har inte själv kommenterat anklagelserna, skriver Yle.

Fifa uppger för The Independent att förbundet har kontakt med myndigheterna i Nya Zeeland, men inte kan säga mer om ärendet i nuläget.

"Fifa tar alla anklagelser om övergrepp på största allvar. Vi har en tydlig process för alla inom fotbollen som vill anmäla sådana händelser", uppger Fifa enligt The Independent.

Mendes spelar till vardags för Igdir FK i den turkiska andraligan. Under Fifa Series-turneringen i Nya Zeeland i mars spelade han alla Kap Verdes tre gruppspelsmatcher och gjorde det avgörande målet när laget slog Finland efter straffar.

Fria Tider rapporterade den 20 juni att även Marockos lagkapten Achraf Hakimi, 27, ska ställas inför rätta i Frankrike, där han anklagas för våldtäkt. Hakimi nekar till anklagelserna.

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