Benjamin Dousa kränkt av Stegruds konstaterande

SD-ledamoten Jessica Stegrud konstaterade att det var talande att en ”svenskfödd kurd och en perser” debatterade en svensk kulturkanon i SVT.

"Det var som att bli utknuffad från något jag själv, och släktingar före mig, har ansträngt sig hårt för att få tillhöra", skriver Dousa i en egen text i Dagens Nyheter.

Han beskriver sig själv som en ”gott och blandat-påse” med rötter i Tjeckien, Tyskland och Turkiet men framhåller att han framför allt är svensk. Han hävdar också att det är viktigt för honom att få tillhöra den svenska ankdammen.

"Knuffa inte ut mig från det”, skriver han.

Dousa menar att Sverigedemokraterna delvis har rätt i att svenskhet handlar om mer än juridik, men han vänder sig mot partiledaren Jimmie Åkessons formulering om att det är förfäderna som byggt Sverige.

"Då reagerade jag", skriver Dousa.

Han försvarar kulturkanonen som ett verktyg för att förstå landet, men varnar för en alltför snäv syn på svenskhet.

"Vilken jord ens förfäder har trampat på, eller hur man ser ut, är i sammanhanget ointressant", hävdar han.