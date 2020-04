"Bullerbyn" blir reservat

Reservatsstatusen innebär bland annat ett starkare skydd mot fysiska förändringar.

Planen för hur byn och området runtomkring ska skötas blir också tydligare. Målet är att återskapa hur det såg ut i Småland runt det förra sekelskiftet.

– Vi ska försöka få till den skötsel som var på 1900-talets början. Ett led i det är att återskapa trädgårdarna här på Stensjö och vi har i veckan anställt en trädgårdsmästare med utbildning på historiska trädgårdar, säger Hans Nilsson, tillsynsman på Stensjö by, till SVT.

Under våren har Stensjö by haft fler besökare än vanligt, vilket kan bero på att fler söker sig till naturaktiviteter under coronakrisen.

– Parkeringen har varit full. Vår besöksräknare har under mars månad visat ungefär 2 000 besökare, och det är vad vi brukar ha på en sommarmånad, säger Hans Nilsson till SVT.