Coronautbrott bland asylsökare i Tyskland

Under söndagen rapporterades det att reproduktionstalet för corona i Tyskland skenat till 2,88 på ett par dagar. Men egentligen handlar det om enstaka utbrott, bland annat i delstaten Nordrhein-Westfalen.

Det höga R-talet betyder inte att smittan förvärrats i hela Tyskland, bekräftar landets smittskyddsmyndighet, Robert Koch-institutet.

Myndigheterna följer nu utvecklingen noga och om det skulle bli värre i hela landet kommer restriktionerna skärpas.

Enligt Reuters har utbrott inträffat på bland annat mottagningscenter för asylsökare, bland säsongsarbetare och under så kallade religiösa evenemang.

Under söndagen rapporterades 359 nya coronafall i Tyskland och ett nytt dödsfall. Totalt har 8.962 personer dött i landet, eller 107 personer per en miljon invånare. Situationen i Sverige är långt värre, med 500 döda per en miljon invånare.

Som mest hade Tyskland 7.000 nya fall om dagen i slutet av mars.