Diskriminering när elev ombads att täcka sig

Den kvinnliga eleven blev för ett år sedan inkallad till ett möte med två anställda på Raoul Wallenbergskolan i Skövde. Vid mötet ifrågasattes elevens klädsel och hon ombads att täcka sig.

Senare på dagen, vid ett andra samtal, förklarade skolpersonalen att det är skolans uppgift att utbilda elever i hur de förväntas klä sig och vilka signaler en viss klädstil kan ge till exempel vid en anställningsintervju. Den kvinnliga eleven fick höra att hon inte behövde klä sig utmanande eller sminka sig för att må bra.

Eleven kände sig till följd av händelsen "förnedrad, kränkt och orättvist behandlad", enligt DO.

– DO anser att skolan lade skulden på den kvinnliga eleven för att manliga elever pratade sexistiskt och objektifierande om henne. I samtalen har skolan därmed både ifrågasatt elevens val av stil – och även hennes person, säger Karin Ahlstrand Oxhamre, chef för DO:s processenhet, i ett uttalande.

DO bedömer att skolan har diskriminerat eleven på ett sätt som har samband med kön och begär nu att skolan ska betala 50.000 kronor i diskrimineringsersättning till eleven. Om skolan motsätter sig DO:s begäran kommer DO att lämna in en stämningsansökan till tingsrätten.