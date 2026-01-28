Valutorna och guldet
© Vita huset, Arkiv
Dollarns fall tilltog efter att Donald Trump kommenterat utvecklingen med att "dollarn går fint".

Dollarfall när fysiskt guld pressar statliga valutor och krypto

Publicerad 28 januari 2026 kl 09.05

Ekonomi. Ett till synes okontrollerat skenande guldpris och en fallande dollar sammanföll när USA:s centralbank Federal Reserve återigen signalerade låga räntor natten mot onsdagen svensk tid. Samtidigt sätter guldjätten Tether press på såväl statliga valutor som kryptovalutor av typen Bitcoin.

Valutorna och guldet

Går vi mot en värld där tillgångars förtroende måste förtjänas?

En del tyder på det.

Och mycket tyder på att moderna politiker och deras valutor inte direkt toppar förtroendeligan.

Under onsdagsmorgonen skenade guldpriset till 5.300 dollar per troyuns, motsvarande cirka 1.500 kronor per gram, samtidigt som den amerikanska dollarn försvagades ytterligare efter nya signaler om låga räntor från USA:s centralbank Federal Reserve.

Dollarindex, som mäter dollarns styrka mot en korg av sex större valutor, föll till 95,566, den lägsta nivån sedan februari 2022.

USA:s president Donald Trump kommenterade valutautvecklingen under ett framträdande i Iowa, enligt Reuters. På fråga om dollarn tappat för mycket i värde svarade han:

– Nej, jag tycker det är bra, värdet på dollarn. Dollarn går fint.

Efter uttalandet utvecklades nedgången i dollarn till något som närmast kan beskrivas som en krasch, samtidigt som guldet snabbt rusade med drygt 4 procent.

Tether-guld pressar fiat-systemen
Samtidigt fortsätter fysiskt guld att vinna mark i krypterad form. I ett pressmeddelande den 26 januari uppgav guldjätten Tether, som gör det möjligt att växla fiat-baserad kryptovaluta som till exempel Bitcoin mot fysiskt guld, att bolagets guldkontrakt XAU₮ nu står för omkring 60 procent av den globala marknaden för gulduppbackade så kallade stablecoins.

Den 31 december 2025 backades XAU₮ upp av drygt 520.000 troyuns fysiskt guld, lagrat i Schweiz i valv som uppfyller centralbankernas egen standard LBMA Good Delivery.

Varje kontrakt, så kallat token, motsvarar en lagrad troyuns fysisk guld, och när den köps plockas guldet bort från marknaden och ägs helt och hållet av den som äger kontraktet. Det delas inte med andra, vilket gör Tethers digitala guld mer problematiskt för centralbankerna än tidigare exempel på allokerat guld i historien.

Tether erbjuder inlösen av kontrakten direkt mot fysisk metall i Schweiz. Inlösen sker med full AML- och KYC-kontroll, men utan krav på bankmedverkan eller bankgodkännande – vilket gör det möjligt att växla kryptotillgångar till guld utanför det traditionella banksystemets beslutsprocesser.

Det kan verka som en liten förändring, men i Europa har bankerna framgångsrikt motarbetat framväxten av både kryptotillgångar och ädelmetaller som valuta genom att låtsas följa penningtvättsregelverket, vilket gjort det svårt att exempelvis sälja sina Bitcoin och köpa guldmynt i fysisk form även om man kan bevisa att man en gång köpt sina Bitcoin för lagliga medel.

När Tether nu tagit bort bankernas makt och godtycke ur ekvationen har följderna blivit en snabb ökning av guldpriset, och en konkurrens med vanliga valutor som börjar märkas.

Mer guld än Riksbanken
I en intervju med Bloomberg i natt sade Tethers vd Paolo Ardoino att bolaget i dag förvaltar omkring 140 ton guld i sitt underjordsvalv i Schweiz.

Det innebär att bolaget gått om flera "rika" länders ekonomier, däribland Sverige vars dalande krona backas upp av 125,7 ton guld enligt Riksbanken.

Det guldet är inte heller allokerat under transparenta former utan verkar i princip vara utlånat till bankindustrin. Det är därför inte möjligt att veta hur mycket som finns kvar.

Enligt Ardoino köper Tether för närvarande ett till två ton guld per vecka och avser att fortsätta i samma takt under de kommande månaderna.

Under 2025 ökade det samlade marknadsvärdet för gulduppbackade stablecoins från cirka 1,3 miljarder till över 4 miljarder dollar.

