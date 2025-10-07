Guldpriset når ännu en milstolpe – har fördubblats sedan 2024

Terminerna handlades under tisdagen kring 4.005 dollar per uns, rapporterar CNBC News.

Uppgången sker samtidigt som dollarindexet fallit cirka 10 procent och USA:s president Donald Trump ruckar på det globala handelssystemet och ifrågasätter Federal Reserves oberoende.

Centralbanker och småsparare köper guld i snabb takt – bland annat diversifierar Kina och andra länder sina tillgångar och bort från amerikanska statsobligationer efter USA:s hårda sanktioner mot Ryssland.

Det senaste lyftet kom efter att USA:s centralbank Federal Reserve sänkte räntan i september, för första gången i år. Marknaden räknar nu med två ytterligare sänkningar före årsskiftet. Styrräntan ligger på 4,00–4,25 procent och nästa möte är den 29 oktober.

Investeraren Ray Dalio rekommenderar nu en tydlig gulddel i portföljen.

– Något i stil med 15 procent av portföljen i guld, säger han på Greenwich Economic Forum i Connecticut, enligt CNBC.

– Skuldtillgångar är ingen effektiv värdebevarare. Guld är den enda tillgång som går mycket bra när de typiska delarna av portföljen går ned, konstaterar han vidare.

Bank of America manar samtidigt till försiktighet och varnar för att uppgången kan följas av konsolidering eller så kallad korrigering under fjärde kvartalet.