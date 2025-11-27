Ädelmetallerna
Tether hamstrar guld som en centralbank – medan bitcoin kraschar

Publicerad 27 november 2025

Ekonomi. Guldpriset skjuter i höjden efter sitt starkaste år sedan slutet av 1970-talet. Samtidigt faller bitcoin kraftigt. En av de största vinnarna på turbulensen är stablecoinjätten Tether, som nu köper guld i samma storleksordning som världens centralbanker.

Bolaget bakom stablecoinet USDT har på kort tid blivit en tung aktör på guldmarknaden. Enligt affärstidningen Fortune står Tethers köp i år för 12 procent av allt guld som världens centralbanker köpt globalt.

Guldpriset har stigit över 50 procent under året – den starkaste utvecklingen sedan 1979.

Bitcoin går i stället åt motsatt håll. I oktober låg kryptovalutan på 123.000 dollar, men sedan dess har den tappat 24 procent och handlas nu kring 87.000 dollar. Det motsvarar omkring 800 miljarder dollar i försvunnet marknadsvärde.

Förklaringen hänger ihop med hur Tether backar upp sitt stablecoin. USDT stöds av dollar, obligationer och i växande grad guld. När bitcoin faller söker sig investerare till stablecoins för att undvika kursrörelserna. Det gör att Tether måste köpa mer guld för att behålla täckningen, vilket i sin tur pressar upp guldpriset ytterligare.

Bitcoin tyngs också av börshandlade fonder som tappar kapital. Enligt Fortune har hundratals miljoner dollar strömmat ut ur bitcoin-ETF:er den senaste månaden, och varje miljard som lämnar en sådan fond beräknas dra ner priset på bitcoin med 3,4 procent.

Fram till början av oktober steg bitcoin och guld sida vid sida, båda stöttade av oro på de finansiella marknaderna. Nu har sambandet brutits.

Den samlade kryptomarknaden har tappat över tusen miljarder dollar i värde sedan oktobertoppen, enligt Deutsche Bank.

