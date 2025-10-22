Ädelmetaller föll kraftigt efter prisrally

Guldpriset rasade från 4.376 till 4.003 dollar per troyuns – en Bitcoin-liknande nedgång på 376 dollar eller 8,6 procent som innebar det snabbaste fallet sedan juni 2013, enligt data från FactSet.

Även silver sjönk kraftigt – ned 3,72 dollar, eller 7,2 procent, till 48,66 dollar – det största tappet sedan september 2011.

”Marknaden var övermogen för en korrigering, och när den väl kom blev den både snabb och kraftig,” skriver marknadsanalytikern Gary Wagner i en text på ädelmetallsajten Kitco.

Han menar att guldets långa och stabila uppgång nästan helt utan rekyler skapade utrymme för en dramatisk vändning.

Metallen ligger dock fortfarande plus för 17 procent för månaden och priset är just nu tillbaka på nivån från 13 oktober.

Samtidigt visar nedgången tecken på en viss skillnad mellan guld och silver, enligt Wagner. Vanligtvis faller silver dubbelt så mycket som guld under branta nedgångar, men den här gången var tappet proportionellt mindre.

”Det tyder på en underliggande styrka i silvermarknaden,” säger han.

Efterfrågan på fysisk silver har skapat bristsituationer globalt. I London rapporteras en likviditetskris, och i Indien säljs silver till premier på upp till 25 procent över världsmarknadspriset.

”Det här kan bli en ombalansering mellan guld och silver,” skriver Wagner.

”Medan guldet rättar till sina tekniska översträckningar, framstår silver som det mer hållbara och potentiellt lönsamma alternativet framöver.”