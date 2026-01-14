Donald Trump ger fingret till fabriksarbetaren: "Fuck you"

TMZ skriver att en person på fabriksgolvet ropade något som tycktes innehålla ordet "pedofilbeskyddare".

Sajten uppger att Trump svarade genom att ropa "fuck you" och därefter ge fabriksarbetaren fingret – något som fångades på film.

TMZ kopplar tillmälet till att Trump förknippas med den numera avlidne och dömde sexualbrottslingen Jeffrey Epstein, som tidigare var hans nära vän. Under året har Trump gjort flera desperata försök att stoppa offentliggörandet av Epstein-relaterade dokument, något som väckt förfäran bland hans anhängare. Hans återkommande vredesutbrott i samband med att frågan kommit på tal har också uppmärksammats.

Efter att ha blivit överkörd av kongressen i frågan anklagas USA:s justitiedepartement nu för att gå för långsamt fram med att släppa de utlovade dokumenten.

Trump har förnekat att han gjort något fel och har sagt att han bröt med Epstein efter att Epstein värvat flera av hans massageterapeuter.

Vita husets kommunikationschef Steven Cheung försvarar presidentens agerande på fabriken.

– En galning fick ett vilt raseriutbrott och skrek svordomar, och presidenten gav ett lämpligt och otvetydigt svar, säger Steven Cheung till TMZ.

Även Ford kommenterar händelsen:

– Vi hade ett bra evenemang i dag och är stolta över hur våra medarbetare representerade Ford. Vi har sett klippet du syftar på. En av våra kärnvärderingar är respekt och vi accepterar inte att någon säger något olämpligt på våra anläggningar. När det händer har vi en process för att hantera det, men vi kommenterar inte enskilda personalärenden, säger en talesperson för Ford till TMZ.