Ebba Busch försvarar Agnes Wold – röstade själv för att förbjuda försök att bota transvestiter

Ett storbråk har uppstått efter att Agnes Wold kommenterat det nya förbudet mot omvändelseförsök.

Lagen träder i kraft redan den 1 juli och kan ge upp till fyra års fängelse.

Samtliga riksdagspartier – inklusive Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna – röstade den 20 maj för att kriminalisera upprepade försök att bota "transpersoner" eller homosexuella, som en del av den nya lagstiftningen mot "psykiskt våld".

Förslaget var så populärt bland politikerna att det antogs med acklamation av riksdagen.

I Världen Idags program Hotspot sade Wold att hon själv skulle försöka "omvända" ett barnbarn som säger sig vara fött i fel kropp – även om det kan ge fyra års fängelse.

– Om mitt barnbarn kom och sa "Jag är född i fel kropp", skulle jag göra allt, allt, allt som stod i min makt för att omvända det. Jag skulle ta fyra års fängelse, sade Wold.

Uttalandet har väckt rasande reaktioner. Sveriges Radio-profilen Christopher Garplind har bland annat reagerat med kommentaren: "Mygga av kärringen."

"Lägger mig inte i sakfrågan"

Agned Wold får dock stöd fån oväntat håll – av vice statsminister Ebba Busch (KD). Busch skriver på X att hon inte "lägger sig i sakfrågan" (trots att hennes eget parti alltså just har röstat för lagen), men understryker att det "demokratiska samtalet" skadas när människor ska tystas.

"Det är fritt fram att reagera om man vill på Agnes Wold och andras uttalanden. Men att vilja tysta någon med kommentarer som 'Mygga av kärringen' tycker jag är att gå för långt för alla, även en public service medarbetare. Det demokratiska samtalet mår bra av färgstarka röster och försvagas av cancelkultur", skriver Ebba Busch på X.

Hon konstaterar vidare att debatten om så kallad könsdysfori länge har präglats av "en snäv åsiktskorridor".

"KD anser att juridiskt kön inte bör kunna bytas med ett par blanketter - rätt psykologisk stöd bör kunna ges på plats. Den nya könstillhörighetslagen gör att det inte längre krävs könsdysforidiagnos inför ett juridiskt könsbyte. KD röstade emot det förslaget och vi vill ändra lagen framåt. Fler frågor i svensk politik skulle tjäna på öppen debatt och sunt förnuft", skriver Ebba Busch.

Vice statsministern nämner ingenting i sitt inlägg om att KD röstade för den aktuella lagen för en vecka sedan.