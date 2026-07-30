Quisling-bråket
© FT BILD/ARKIV
 

Ebba Busch markerar mot Jomshof

Publicerad 4 augusti 2026 kl 14.11

Inrikes. KD-ledaren Ebba Busch kommenterar nu bråket mellan SD-toppen Richard Jomshof och Aftonbladets Anders Lindberg – och efterlyser en "mer saklig" ton i valrörelsen.

Dela artikeln

Quisling-bråket

Bakgrunden är att Jomshof på X kallat Anders Lindberg, chefredaktör på Aftonbladet, för "en quisling".

Det uppmärksammade utspelet kom efter att Lindberg diskuterat vilka ministerposter Sverigedemokraterna kan få efter en valvinst.

Ebba Busch kritiserar tonläget och lyfter fram båda parternas agerande.

"Jag gillar tuff debatt i sak. Jag älskar det. Men det här är något helt annat. Vi behöver komma bort från den här nivån i debatten", skriver hon på X och fortsätter:

"Min förhoppning i den här valrörelsen är att vi ska kunna hålla debatten mer saklig. För demokratin, svenska folkets och landets framtids skull."

Även Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson kritiserar Jomshof och anklagar SD för att agera "djupt osvenskt" och försöka tysta kritiska röster.

Andersson frågar sig också om Jomshof kan bli en av de tolv ministrar som Ulf Kristersson har sagt att SD ska få vid en valvinst.

– Kommer Richard Jomshof vara en av dem? Hur ska Ulf Kristersson garantera att den här typen av hot mot journalister inte kommer att uttalas direkt från nästa regerings ministrar? säger hon till Expressen.

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 1004716499

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 1004716500

Varnish cache server

Nyheter från förstasidan

Jomshof: "Även Magdalena Andersson är en quisling"

Politikern backar inte – pekar i stället ut även S-ledaren som landsförrädare. "De kryper ju alla för islamisterna."0 

Ekonominyheter

Wallenberg bygger krutfabrik

Oligarkfamiljen stärker greppet om svensk industri. Förra ÖB sitter i bolagets styrelse med Marcus Wallenberg.0 

09:22 Största matprisfallet på 30 år
08:47 Inflationen "störtdyker" oväntat
05:26 Oljepriserna börjar ta fart
07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.