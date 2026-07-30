Ebba Busch markerar mot Jomshof

Bakgrunden är att Jomshof på X kallat Anders Lindberg, chefredaktör på Aftonbladet, för "en quisling".

Det uppmärksammade utspelet kom efter att Lindberg diskuterat vilka ministerposter Sverigedemokraterna kan få efter en valvinst.

Ebba Busch kritiserar tonläget och lyfter fram båda parternas agerande.

"Jag gillar tuff debatt i sak. Jag älskar det. Men det här är något helt annat. Vi behöver komma bort från den här nivån i debatten", skriver hon på X och fortsätter:

"Min förhoppning i den här valrörelsen är att vi ska kunna hålla debatten mer saklig. För demokratin, svenska folkets och landets framtids skull."

Även Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson kritiserar Jomshof och anklagar SD för att agera "djupt osvenskt" och försöka tysta kritiska röster.

Andersson frågar sig också om Jomshof kan bli en av de tolv ministrar som Ulf Kristersson har sagt att SD ska få vid en valvinst.

– Kommer Richard Jomshof vara en av dem? Hur ska Ulf Kristersson garantera att den här typen av hot mot journalister inte kommer att uttalas direkt från nästa regerings ministrar? säger hon till Expressen.